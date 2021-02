Declina Juan Ramón Barajas por Ferrer rumbo a candidatura de MORENA

Zacapu Michoacán Febrero 2021. Con el objetivo de fortalecer el proyecto de Morena en Zacapu, la noche de éste viernes el también aspirante a la alcaldia de Zacapu Juan Barajas, anunció su total respaldo al proyecto de José Alfredo Pérez ferrer, teniendo como objetivo el que la 4T llege al muncipio, anteponiendo intereses particulares.

Barajas de la Cruz, resalto el liderazgo de Pérez Ferrer ante la ciudadanía de Zacapu y lo definió como un hombre visionario y fuerte promotor del deporte no solo en Zacapu si no en todo el estado de Michoacán, «Zacapu debe regirse por los estatutos de Morena, No robar, No Mentir, No Traicionar»

Por su parte el Presidente de grupo Ferrer, agradecio el acompañamiento de Juan barajas, reconociendo que más alla de proyectos personales, se debe poner como principal objetivo que la 4t llege a Zacapu «Celebro la suma al proyecto de Juan Ramon, sin duda la unidad nos fortalezera de cara a los comisios electorales» Refirió Ferrer