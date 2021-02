Cómo registrar a tu adulto mayor para que reciba la vacuna contra el Covid-19

México.- (Agencia Tzacapu).- Este martes 2 de febrero se abrió el registro para que los adultos mayores puedan recibir la tan esperda vacuna contra el Covid-19, aquí tienese la información y cómo puedes registar a tu adulto mayor.

El registro está abierto para las personas de 60 años o más y es necesario tener a la mano la CURP:

1.-Es necesario entrar a la página mivacuna.salud.gob.mx

a) Ingresar el CURP

b) Descargar la Guía de Registro

c) Consultar el CURP (en caso de que no lo conozca o no lo tenga a la mano)

d) Consultar el aviso de privacidad

2.- Introducir la CURP

3.- Verificar que los datos sean correctos y seleccionar la opción ‘quiero vacunarme’. En caso de que los datos no coincidan, presione ‘regresar’ y confirme los datos de la CURP que ingresó.

4.- Seleccione la entidad y municipio donde actualmente esté viviendo (no importa si este domicilio no coincide con el de su identificación, lo importante es saber dónde se ubica actualmente para registrarse en su centro de vacunación más cercano)

5.-Agregué el código postal si lo conoce y para contactarlo, uno o más teléfonos y correos electrónicos suyo o de familiares.

6.- En notas de contacto puedes agregar más detalles como el horario al que preferiría que lo llamen o si el teléfono es de algún familiar o amigo

7.-De clic en ‘enviar’

8.- Solicite el comprobante dando clic al botón ‘comprobante’

9.- En caso de haber tenido algún error seleccione la opción: ‘en caso de error, solicitar llamada de aclaración’ llene los campos solicitados y de clic en ‘enviar’.

10.-Una vez que se haya registrado espere la llamada de su servidor de la nación

Le proporcionará la fecha y el lugar donde podrá acudir a vacunarse

El registro en comunidades rurales sin conexión a Internet será a través de los centros integrados o de visita de servidores a la comunidad.

-El día de la cita, llegué a su centro de vacunación con 15 minutos de anticipación, solo es necesario que lleve su identificación oficial. Acuda desayunado y con sus medicamentos tomados .

-Preséntese con los servidores de la nación, ellos registrarán su asistencia para que pase al área de espera. Lo revisarán para confirmar que no haya signos o síntomas que impidan que se vacune.

-Pasará al área de observación durante 30 minutos.

-Una vez concluidos los 30 minutos podrá retirarse del centro de vacunación.

-Si la vacuna que le aplicaron es de dos dosis, lo contactarán nuevamente para indicarle fecha y lugar de su segunda dosis.

-Es importante mantenerse hidratados, comer, tomar medicamentos en la hora habitual y evitar muchas horas de espera sobretodo en zonas de calor.

RECUERDE QUE LA VACUNA ES TOTALMENTE GRATUITA Y NADIE PUEDE PEDIRLE DINERO O DATOS BANCARIOS.