Vaccination healthcare concept. Hands of doctor or nurse in medical gloves injecting a shot of vaccine to a man patient

Autoridades de Salud de Francia recomiendan una sola dosis de la vacuna a quienes ya tuvieron Covid-19 Francia.- (Agencia Tzacapu).- Las autoridades sanitarias de Francia emitieron la recomendación de aplicar una sola dosis de la vacuna contra el Covid-19 a quienes ya hayan contraído la enfermedad, convirtiéndose en el primer país que emite una recomendación así. Lo mencionado por la HAS (Alta Autoridad de Salud de Francia), las personas que ya tuvieron el virus del Covid-19 desarrollan una memoria inmunológica tras la infección, por lo que una sola dosis de la vacuna activaría un “recordatorio” en el sistema inmune para defender al cuerpo del virus. La HAS también recomendó que estas personas esperen entre 3 y 6 meses después de mejorarse del Covid-19 para aplicarse la dosis única de la vacuna. Hasta la fecha ningún país ha adoptado una posición clara sobre la vacunación con una sola dosis parra las personas que ya contrajeron COVID-19. El equipo de científicos de la HAS añadió que además de los motivos de salud, la administración de la dosis única a personas que ya tuvieron el virus podría ahorrar dosis en países donde existe escaso suministro.

Share

tweet