Abuelita de 120 años revela su secreto luego de vacunarse contra el Covid-19

María Antonia, mujer de 120 años de edad, recibió la vacuna contra covid-19 y pronto se hizo famosa, ya al ser una persona amable y cariñosa, la apodaron la Abuelita de Amoxoyahuatl, una comunidad del municipio de Platón Sánchez, en Veracruz.

Milenio la fue a buscar para entrevistarla, y ella reveló el secreto para llegar a esa edad. «Me gusta comer de todo, y como muchas enchiladas, me gustan las enchiladas. Yo estoy muy bien, me siento muy bien, lo único que me duele un poco es donde me pusieron la vacuna, pero estoy tranquila todo bien», dijo.

A su edad, María Antonia tiene miles de historias para contar, incluso vivió en la época de la Revolución Mexicana, en la que recuerda cómo era el tener que refugiarse en el monte para cuidarse de los balazos; así también, en su niñez tuvo que enfrentarse a una epidemia que mató a sus padres y a la hambruna, la cual se dio por mucha pobreza en esos años.

“Estando en el monte con mi familia, dormidos, porque dormíamos en el monte por miedo, se escuchaban los balazos de los enfrentamientos, y siempre estábamos inquietos que en algún momento nos fueran a encontrar. Predominaba el miedo en la gente y todos nos apurábamos a terminar nuestras labores para comer temprano e irnos al monte. No alcanzaba la comida, nos daban dos tortillas a cada quien, a mis hermanos, y eran tortillas que hacíamos con semillas de árbol, no de maíz”, contó.

Entiende el español, pero se comunica en náhuatl. Le sobreviven tres de sus siete hijos, tiene 44 nietos y 130 bisnietos. Su acta de nacimiento es de formato actual, pero establece su fecha del 13 de junio de 1900.