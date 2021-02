Coronavirus virus outbreak and coronaviruses influenza background as dangerous flu strain cases as a pandemic medical health risk concept with disease cells as a 3D render

Se registran variantes del COVID-19 Mundo.- (Agencia Tzacapu).- La Pandemia por el Covid-19 continúa alrededor del mundo con las variantes que han surgido durante este tiempo. Hasta el momento, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que existen tres variantes. De acuerdo con un comunicado que publicó la OPS el pasado 29 de enero, investigadores tienen contabilizadas tres variantes que han aumento la preocupación, porque la propagación puede ser mayor y la gravedad de los casos puede empeorar. Sylvain Aldighier, gerente de incidentes de la OPS, normalizó el surgimiento de las tres variantes del virus, pues tiene la capacidad de modificar su estructura mientras se propaga entre las personas. Hizo hincapié en que se requiere de una mayor vigilancia epidemiológica por parte de autoridades internacionales para detener la propagación del virus e investigar de manera frecuente las nuevas mutaciones de COVID-19 ¿Cuáles son estas tres variantes del virus SARS-CoV-2? La OPS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), recalcan que las tres variantes son: B.1.1.7 o VOC 202012/01; 20H/501Y.V2 o B.1.351 y la P.1 Variante B.1.1.7 o VOC 202012/01 Expertos señalan que esta variante surgió por primera vez en Reino Unido durante el mes de septiembre del 2020; sin embargo, desde el 20 de diciembre, comenzó a registrarse en otros países europeos, así como en Estados Unidos. El interés sobre la variante B.1.1.7 se elevó luego de que científicos de Reino Unido identificaron que cuenta con una mayor transmisibilidad, en otras palabras, puede contagiarse de manera más rápida, además de que puede estar asociada con un mayor riesgo de muerte. Variante B.1.351 o 20H/501Y.V2 Fue la segunda variante de COVID-19 que se detectó en el mundo. La Organización Mundial de la Salud la reportó por primera vez en Nelson Mandela Bay, Sudáfrica a finales de diciembre del 2020. Esta variante también se ha propagado a otras naciones, pero hasta el momento no hay evidencia de que sugiera un impacto en la gravedad de la enfermedad, según lo indica los CDC. Variante P.1 o 20J/501Y.V3 Esta variante fue detectada por primera vez en Japón con cuatro viajeros de Brasil cuando miembros del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (NIID) realizaban un monitoreo de detección rutinario de Covid-19 en aeropuerto de Haneda, Tokio. Esta variante tiene tres mutaciones:K417T, E484K y N50Y. Tras su detección se comenzó con su investigación y se identificó que el inicio tuvo lugar en el estado de Amazonas, Brasil menciona la OPS. <span;>Ante esto, Aldighieri, dijo que todavía es temprano para concluir sobre la intensidad de este nuevo linaje de la COVID-19, pero investigadores relacionan la existencia de la variante P.1 con el aumento de contagios registrado en las últimas semanas en Manaos, Brasil. La OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que, al menos una de estas tres variantes ya se encuentra en Argentina, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Hasta el 25 de enero de 2021, 14 países han notificado la detección de la variante VOC 202012/01, la variante 501Y.V2 y la variante P.1 Con información de ADN 40 Share

