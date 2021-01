Construir un proyecto más allá de colores, el objetivo de trabajar todos los días: Carlos Herrera

Morelia, Michoacán, a 9 de enero de 2020.- El objetivo de mi trabajo es escuchar a todos, sumarnos a un proyecto donde busquemos mejorar las condiciones de vida de las y los ciudadanos.

Así lo señaló el precandidato a la gubernatura por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Herrera Tello, durante su intervención en una reunión con liderazgos y militantes perredistas de la capital michoacana.

Herrera Tello afirmó que habrá un hombre de trabajo todos los días de manera incansable, con valores, con raíces, con convicción, que tiene evidencias de su trabajo y amor por Michoacán.

«Al verlos a ustedes aquí, me doy cuenta que ustedes no quieren que Michoacán pierda lo que ha ganado en cinco años y sé que están listos para ponernos de acuerdo, caminar unidos e ir de frente para todo aquello que no queremos para Michoacán», afirmó.

Carlos Herrera continuará este fin de semana su acercamiento con la estructura del Sol Azteca, sosteniendo reuniones en diversas regiones del estado.