Arturo Velázquez Cortés se destapa como aspirante regidor en Zacapu

Zacapu, Michoacán, a 24 de enero del 2021.- Luego de muchos años de aprendizaje y militancia política, Arturo Velázquez Cortés se perfila como el aspirante ideal a una regiduría en el Ayuntamiento de Zacapu, motivo por el que se ha registrado como precandidato a regidor en las elecciones de junio próximo.

De extracción perredista y convicciones de izquierda, Arturo Velázquez cuenta con una gran trayectoria partidista y experiencia en la función pública; la misma institución política del Sol Azteca se ha convertido en su aula mater; “en los momentos más críticos del PRD los ventarrones han soplado fuerte, pero nosotros somos de convicciones firmes, amamos a nuestro partido, es hora de sacar la casta”, expresó el aludido.

A lo largo de su trayecto como perredista ha ocupado diferentes cargos al interior del partido, desde secretario de cartera hasta trabajo territorial en diferentes regiones de nuestro estado, siempre con la convicción de demostrar que el Sol Azteca es un partido de ideales, incluyente y de lucha social.

“En Zacapu es donde más he trabajado por mi partido y por la gente, desde las zonas rurales hasta la cabecera municipal, me jacto de decir que en todos loados tengo amigos y amigas, en este andar de la vida he tenido la oportunidad de tenderle la mano a mucha gente, o pedir favores cuando así se requiere, un día por ellos otro por nosotros mismos, sólo así hacemos pueblo”, expresa el oriundo de Zacapu.

Firme de convicciones e incansable en el trabajo, es como se define nuestro aspirante a regidor, apegado a los calendarios y rutas de la institución política a la que pertenece, espera ir cumpliendo con todas las etapas y requisitos que se requieren y que sin duda cumple para ser el regidor idóneo en este municipio.