Diputados Federales de Morena cierran filas en torno a Raúl Morón

Morelia, Michoacán.- Los diputados federales de Morena Ignacio Campos Equihua, Gonzalo Herrera Pérez y Julieta García Zepeda se posicionaron el mediodía de este jueves en favor del alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, de frente a sus aspiraciones para competir por la gubernatura de Michoacán.

En rueda de prensa conjunta, señalaron que su apoyo es para Morón, al considerarlo el principal perfil de la Cuarta Transformación en Morelia, por lo que coincidieron, es el perfil indicado para poder competir por la gubernatura arropado por Morena.

Y es que confiaron que en caso de llegar a ser candidato, sabrá como abanderar al obradorismo e instalarlo en Michoacán.

Ignacio Campos Equihua pide prudencia a aspirantes

Por su parte, el legislador Campos Equihua hizo un llamado a los diferentes aspirantes que se registraron a la mesura, ya que dijo, actualmente se ha venido utilizando encuestas no autorizadas por morena para intentar mover hacia un lado y otro la voluntad del partido.

En este tenor calificó que mediante los medios de comunicación y estas encuestas se busca dar un albazo, por lo que dijo, los diferentes representantes de Morena estarán al pendiente para evitar esta práctica, ya que dijo, es propia de administraciones pasadas pero no de la actual.

«Hay quienes un día sí y otro también salen a decirse ganadores de la encuesta, no compañeros, no hay que confundir, la encuesta aún no se publica y por lo tanto aún no hay resultados», expuso.

No es cuestión de género, sino de capacidad: Julieta García Zepeda

Por su lado, la diputada Julieta García reconoció que una gran cantidad de mujeres se registró para buscar la candidatura, ejercicio que celebró, ya que consideró, demuestra que las mujeres también tienen inquietud por entrar al mundo de la política.

En este sentido reconoció a las mujeres que se registraron como perfiles valiosos, sin embargo dijo, la definición de la candidatura no debe de ser un tema de género sino de encontrar al mejor perfil.

«Celebramos que cada vez más mujeres quieran ser parte de la transformación, sin embargo la candidatura deberá de ser entregado al perfil más hábil y ese es Raúl Morón».

Gonzalo Herrera llama a dejar atrás antiguas prácticas políticas

Mientras tanto, Gonzalo Herrera señaló que actualmente se han identificado prácticas que se hacían cuando el PRI era el partido único, como hablar a nombre de otros para intentar obtener el apoyo popular.

En este tenor, señaló que es lamentable que algunos aspirantes de Morena pretendan hacer uso de estos mecanismos, los mismos que ocasionaron el ocaso del PRIANRD y razón por la que la ciudadanía decidió confiar en Morena.

En este tenor, señaló que es tarea de todos los que integran Morena permanecer vigilantes de que los aspirantes no realicen este tipo de acciones, ya que dijo, podría dañar gravemente al partido, lejos de ayudar a un aspirante o a otro.