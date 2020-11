Reprueba y condena Congreso del Estado insultos y agresiones a diputados

Morelia, Mich., a 23 de noviembre del 2020.- Desde el Congreso del Estado lamentamos, condenamos y reprobamos, cualquier acto violento, insulto y agresión que se dé en contra de cualquier ciudadano, creemos que el diálogo mediante los canales adecuados y el respeto mutuo entre pares es fundamental para la construcción de acuerdos y consensos, así lo señaló el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova.

El diputado presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, reiteró que este Congreso del Estado es y será siempre un parlamento abierto a la discusión, abierto a la ciudadanía en general, que escucha todas las voces sin distingos de partidos o colores, plural y con el único objetivo de generar consensos para que haya progreso y desarrollo para el pueblo michoacano.

“En este Congreso del Estado, estamos abiertos a la discusión y escuchamos a todos, incluso a quienes piensan distinto, nosotros trabajamos de manera institucional, somos un parlamento abierto y plural, sin embargo el diálogo debe de darse con respeto y mediante los canales adecuados, que no nos ganen las pasiones, no son bienvenidos ni los insultos, ni las agresiones de ningún tipo”, agregó.

El diputado Ocampo Córdova refirió que no se pueden pasar por alto las agresiones de las que han sido víctimas algunas diputadas y diputados por diversos manifestantes, pues subrayó que si bien entienden la complejidad de los temas que se tratan desde el Legislativo e incluso que con esos los mismos se pueda afectar a personas o sectores en particular, la premisa principal de este Poder Legislativo es trabajar por las y los michoacanos en general, no por grupos o sectores en particular que tienen intereses personales pero contrapuestos al bienestar de Michoacán.

En ese sentido, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, añadió que como Poder Legislativo, se interpondrán las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes en la materia, contra quienes resulten responsables por los actos, insultos y agresiones cometidos en contra de diputadas y diputados.