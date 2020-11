Por robo de 170 mil pesos y joyas en Zacapu, vinculan a 3 sujetos a proceso

Zamora, Michoacán, a 31 de octubre de 2020.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de Mario Alberto C., Álvaro C., y Jesús Guadalupe C., por su posible relación en el delito de robo; hechos ocurridos en el 2017 en el municipio de Zacapu.

De los hechos se pudo establecer que el 2 de noviembre del año en cita, los imputados ingresaron a un domicilio ubicado en la localidad de Cantabria de la demarcación en mención, de donde sustrajeron 170 mil pesos y joyas, para después huir del lugar.

Tras lo sucedido, el agraviado denunció los hechos ante la Fiscalía Regional de Zamora, que dio inicio a la Carpeta de Investigación y llevó a cabo las diligencias pertinentes, que permitieron establecer la identidad y posible relación de los investigados en los hechos.

En audiencia por citación, un Juez de Control resolvió vincular a proceso a Mario Alberto C., Álvaro C., y Jesús Guadalupe C., al existir elementos contundentes de su posible participación en el delito de robo, les impuso medidas cautelares y estableció tres meses como plazo para la investigación complementaria.

Con acciones firmes, la Fiscalía refrenda su compromiso de llevar ante los tribunales a quien, con sus actos, atente contra el patrimonio de las y los michoacanos.