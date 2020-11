Los jóvenes son el eje fundamental de la Tercera Vía que construye Movimiento Ciudadano: Luis Manuel Antúnez

Tangamandapio, Michoacán, a 28 de noviembre del 2020.-* Con la participación activa y propositiva de los jóvenes Movimiento Ciudadano construye no sólo una victoria electoral en el 2021 sino una real alternativa política de gobierno, expresó Luis Manuel Antúnez Oviedo, Delegado Nacional en el estado.

Al inaugurar la Casa Ciudadana en Tangamandapio, Antúnez Oviedo destacó que una de las características de Movimiento Ciudadano en el estado es la participación entusiasta de los jóvenes en la construcción de un proyecto distinto en la forma de hacer política.

Movimiento Ciudadano tiene claro que para poder transformar la realidad de nuestras comunidades, de nuestros municipios y del estado es necesaria la participación de los jóvenes, y con nosotros han encontrado un lugar donde proponer soluciones, donde ser parte de la solución y no del problema.

Expuso que la Casa Ciudadana de Tangamandapio es una de las que más jóvenes y mujeres tiene, por lo que felicitó a los integrantes del proyecto que impulsarán la Tercera Vía para este proceso electoral.

Luego de que tomaran protesta los integrantes de la Casa Ciudadana en Tangamandapio, Antúnez Oviedo dijo que con la Tercera Vía que se construye se ganará la gubernatura del estado, porque se tienen las ideas y las ganas, además de una Agenda Ciudadana que llevará a los mejores ciudadanos y ciudadanas a los espacios de decisión que estarán en juego.

Con la Agenda Ciudadana, dijo Luis Manuel Antúnez, “vamos a realizar verdaderamente el cambio cualitativo que requiere el país”, y “vamos a dejar a los partidos tradicionales en el lugar que les corresponde”.

Cada día que pasa los ciudadanos libres enfrentan los resultados desastrosos de las políticas que defienden los oficialismos, y “nosotros, los ciudadanos, siendo corresponsables, vamos a cambiar esa historia, no sólo para Michoacán, son para el país”.

“Es importante que todos y todas estemos conscientes de algo nadie va hacer por nosotros lo que no estemos dispuestos a hacer por nosotros mismos”, enfatizó.