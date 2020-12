Instalan Mesa de Unidad de MORENA en Zacapu

El pasado 24 de noviembre se llevó a cabo la primera Mesa de Unidad del Movimiento de Regeneración Nacional en Zacapu, en una reunión a la que asistieron diferentes expresiones al interior del partido guinda, liderazgos coincidieron en avanzar rumbo al proceso electoral.

Tras el encuentro se emitió una carta de instalación, misma que a continuación se publica íntegra:

ACTA DE INSTALACIÓN

Estando reunidos en la ciudad de Zacapu MIchoacán, los firmantes de la lista anexa a la presente acta, militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, vecinos de colonias y comunidades del municipio de Zacapu, con la finalidad de instalar de común acuerdo la denominada “mesa de unidad” un espacio de acuerdo y concertación política, que tiene como objetivo generar un proceso de unidad que permita fortalecer una propuesta de consenso de cara a las elecciones constitucionales de 2021, con ello contribuir desde el ámbito local a impulsar la cuarta transformación que encabeza el Preidente de México licenciado Andres Manuel López Obrador en la vida pública de la nación.

ACUERDOS

1.- Poner la unidad de todos los militantes y simpatizantes de morena en Zacapu como objetivo superior y condición fundamental para lograr un triunfo electoral en el ámbito local.

2.- Impulsar un encuentro de comités en defensa de la 4ta transformación creados en cada colonia, comunidad o barrio del municipio.

3.- Respeto a las diferentes simpatías y afinidades que cada militante o equipo de trabajo tiene con cada uno de los aspirantes a la candidatura para gobernador del Estado. Teniendo en cuenta que este proceso de definición será conducido por la dirigencia nacional del partido por lo que no generará ningún tipo de división en el municipio.

4.- La formación política como eje fundamental para el avance de nuestro proyecto. Por lo que se establece un encuentro de los diversos círculos de estudio que existen en el municipio.

5.- La fortaleza primordial de MORENA radica en la aceptación e identidad de las y los ciudadanos con su línea política, principios y propuesta de programa, por eso morena en Zacapu define su principal alianza con todos los sectores sociales y es un partido abierto a la participación de toda la gente que decida sumarse al movimiento.

6.- Respetamos las aspiraciones de cualquier compañera o compañero que tenga la intención de participar como candidato a la presidencia municipal de Zacapu, todos merecen nuestro respeto y no descalificarnos ninguna intención, al contrario tenemos como método propiciar un espacio de diálogo y solidaridad que permita construir consensos para salir unidos a la elección próxima.

6.- Trabajaremos en la elaboración de un documento que tenga una propuesta de programa de gobierno para Zacapu que se al proyecto con el que impulsemos un cambio verdadero en nuestro municipio.

7.- Está “MESA DE UNIDA” es plural, abierta e incluyente, por lo que se invitará a todos los equipos de trabajo y simpatizantes de MORENA en el municipio a que participen activamente y serán tomados en cuenta, es un ejercicio colectivo al que nos convocamos todos, sin dolo ni intereses creados de antemano, es un ejercicio trasparente y democrático que no tiene sesgo a alguna posición política, por los que todos los que decidan sumarse son bienvenidos.

8.- Declaramos la sesión permanente de la presente “MESA DE UNIDAD”

Lista de asistentes:

1.- Edgar C. Contreras Silva

2.- Nancy Ambriz

3.- Samuel Felipe Guitierrez

4.- Adriana Vargas Trujillo

5.- Gerardo Guizar Zavala

6.- Ricardo Jimenez Pascual

7.- Heriberto Espinoza Hermandez

8.- José Alfonso Valdéz Cerda

9.- Rafael López González

10.- Gabriel Orozco Aburto

11.- Alvaro Mejia Orozco

12.- Gustavo Alderete Cisneros

13.- Humberto W Alonso Razo

14.- Donato Adalid de la Cruz

15.- Héctor Manuel Valdéz Castro

16.- Jorgue Aparicio Moreno

17.- Ana Luisa Maya A.

18.- José Antonio Puebla Arévalo

19.- Juan Hurtado Chagoya

20.- Juan Pablo Puebla Arévalo