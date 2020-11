Exige MC a diputados federales, ser responsables en el tema del presupuesto o serán exhibidos

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre del 2020*.- Luis Manuel Antúnez Oviedo, delegado Nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán, pidió a los diputados federales de Morena, ser responsables en la asignación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2021.

De lo contrario, advirtió, la ciudadanía los exhibirá en el proceso electoral y les cobrará las facturas en las urnas del próximo año, “porque su compromiso es con Michoacán y con los michoacanos”.

El dirigente partidista, señaló enfático que los morenistas deben darle prioridad a las necesidades de la sociedad, con un presupuesto justo para estados y municipios, “más allá de obedecer órdenes mezquinas de su patrón”.

Antúnez Oviedo recriminó que en el decreto enviado por el Poder Ejecutivo Federal, se contempla una disminución en las partidas presupuestales que afectará directamente a todos los sectores sociales.

Lamentó que así como está la iniciativa del presupuesto de Egresos para el año fiscal 2021, el gobierno federal se quedará con el 85.4% del total y solo repartirá el 14.6% para el resto del país.

Consideró que ante eso, se ampliará la población más pobre y costará un retroceso económico, político y social imparable, gracias a malas decisiones.

Por eso urgió que es necesario también escuchar las voces y propuestas de las organizaciones civiles, preocupadas por el desarrollo de este país y de la entidad.

“La idea es que se logre un presupuesto que no deje en el desamparo a importantes sectores de la sociedad y la vida económica tanto del país como de Michoacán”, reiteró.

Manuel Antúnez destacó las voces que se han pronunciado por la defensa de un presupuesto justo que atienda a los sectores de mayor relevancia para la entidad, como lo es el campo.

“Es necesario que la discusión del Presupuesto 2021 se haga de manera abierta, incluyente, donde se escuche las voces de las organizaciones civiles”, sostuvo.

Coincidió con los planteamientos hechos por la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim) y con la iniciativa 113 Por el Campo, que lidera el empresario Valentín Rodríguez Gutiérrez; ambas en favor de los sectores sociales.

El líder emecista recordó que las organizaciones han advertido que los recortes en algunas áreas y la desaparición de fideicomisos generarían afectaciones directas al sector agropecuario, la ganadería y al campo en general.

Explicó que en ese sentido, el agro es un motor fundamental para la economía de Michoacán.

Luis Manuel Antúnez aseveró que no escuchar a los sectores y organizaciones sería insensible, y que de concretar recortes a dichas áreas podrían provocar y agudizar la pobreza principalmente en las zonas rurales de Michoacán.

Consideró que esta revisión del diseño presupuestal también es respaldada por la Alianza Contra la Desigualdad en México, el Centro de Estudios Aplicados, Transparencia Mexicana, el Instituto de Estudios Sobre la Desigualdad, entre otras.

El delegado Nacional de Movimiento Ciudadano insistió finalmente en el llamado a la Cámara de Diputados para que se abra de manera transparente y sensible a la discusión del paquete fiscal para el siguiente ejercicio fiscal.