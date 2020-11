Advierte Gobernador medidas más enérgicas si no bajan contagios y muertes por COVID-19

Morelia, Michoacán, a 30 de noviembre de 2020.- Detener la movilidad y reapertura económica, destacan entre las principales medidas más enérgicas si no cesan los contagios y muertes por COVID-19 en Michoacán, principalmente en 15 municipios, aseguró el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo.

En un mensaje a las y los michoacanos, el mandatario se dirigió principalmente a los que viven en los municipios de Morelia, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Uruapan, Zamora, Pátzcuaro, Hidalgo, Maravatío, Apatzingán, Zacapu, Tarímbaro, Tacámbaro, Sahuayo, Los Reyes, que registran un riesgo mayor.

“Amigas y amigos de estos 15 municipios, y de todo el estado, hagamos un esfuerzo común, pongámonos la camiseta de Michoacán, pensemos en los miles de trabajadores del sector salud que están viviendo jornadas muy intensas, muy estresantes para cuidar la salud y poder salvar vidas. Pensemos en nuestras familias, pensemos en Michoacán”, recalcó.

Explicó que en estos municipios, continúa el fallecimiento de personas por esta enfermedad, situación que se vuelve más preocupante, debido al inicio del período invernal y con ello el virus de la Influenza y la presencia del Dengue.

“Tenemos que ser muy firmes con las medidas sanitarias desde hoy, porque si no actuamos ahora, podemos tener, por las circunstancias de la temporada, complicaciones mayores”, argumentó.

Destacó que, Michoacán no está en un escenario de rebrote ni con un sistema de salud colapsado, como sucede en otras entidades de la República, pero no está exento del peligro y por tanto no se bajará la guardia para cuidar la salud y la vida de las y los michoacanos.

“Quiero ser muy enfático, ante el incumplimiento de cualquier medida y protocolo sanitario, vamos a aplicar las medidas con toda firmeza y sin distingo. A partir de hoy, las patrullas de la Policía Michoacán y los Guardianes de la Salud, empezarán a recorrer las calles, colonias y barrios, invitando a la población a cuidarse y a evitar que se relajen las medidas ordenadas por la secretaría de salud”, advirtió.

Ante el inicio del mes de diciembre, el Gobernador adelantó que se prepara un protocolo que incluye la cancelación de eventos con concentración de gente, tales como posadas, peregrinaciones o verbenas populares.

“A la sociedad en general, los invito a programar sus compras navideñas y de fin de año o aprovechar las compras en línea para evitar la saturación de personas en mercados, plazas comerciales o establecimientos en general”, agregó.

Aquí, conminó al respaldo de las y los diputados del Congreso del Estado para la aprobación de la iniciativa de ley sobre el uso obligatorio del cubrebocas.

También, pidió a los presidentes y presidentas municipales y a los Comités de Salud en cada municipio, redoblar esfuerzos para garantizar que la población respete las reglas de la Nueva Convivencia.

“En pocas palabras, no usar cubrebocas, no guardar la sana distancia, organizar o acudir a reuniones numerosas en casas, restaurantes o bares, donde no se respetan las reglas sanitarias, es una enorme irresponsabilidad, porque pone en peligro mortal a mucha gente”, finalizó.