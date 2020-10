Con mujer de 73 años, suman 80 pacientes recuperados de COVID-19 en Hospital General de Apatzingán

Morelia, Michoacán, a 20 de octubre de 2020.- Mujer de 73 años de edad regresó a casa con su familia, después de vencer al COVID-19 en el Hospital General de Apatzingán, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), misma que manifiestó su agradecimiento con todo el cuerpo médico y de enfermería por la atención recibida durante su estancia en el nosocomio.

“Sin ellos no habría podido recuperar mi salud”, fueron las palabras de agradecimiento de la paciente hacia el equipo multidisciplinario del área COVID-19, quienes en todo momento estuvieron al pendiente de su mejoría durante los 5 días de estancia hospitalaria.

Esta usuaria se suma a la larga lista de pacientes (80), que han ingresado al nosocomio para llevar a cabo una lucha contra este virus, que ha cobrado la vida de muchas personas a nivel mundial, nacional y estatal.

La mujer fue dada de alta bajo supervisión médica y vigilancia epidemiológica, debido a sus comorbilidades de diabetes mellitus e hipertensión arterial, para mantenerla controlada.

Importante mencionar que mientras no exista cura o vacuna contra el COVID-19, el distanciamiento social, no tocarse la cara con las manos sucias, el uso del cubrebocas, el lavado o desinfección constante de manos, no saludar de beso, mano o abrazo y estornudar en el ángulo interno del brazo, son las medias preventivas efectivas para romper con la cadena de contagio.

La SSM mantiene a disposición de la ciudadanía el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas médicas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19, donde encontrarán toda la información disponible sobre el padecimiento.