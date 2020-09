Profeco informa que NO ES SEGURO guardar comida en envases de yogurt

¿Por qué no debes guardar comida en envases vacíos de crema o yogurt? La práctica que ya es casi toda una tradición mexicana tiene un pequeño inconveniente, pues según lo revelado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), no es seguro. Aquí te explicamos las razones por las que debes deshacerte de estos recipientes que utilizabas para no contaminar.

Fue en la revista del Consumidor del mes de septiembre, en donde la Profeco informó los motivos por los que no debes reutilizar los envases de plástico. De acuerdo con la publicación,el uso de estos recipientes es de un solo uso, pues si se utilizan más de una vez se pueden deteriorar, agrietar o romper, lo que permite la entrada de bacterias que afectarían los alimentos.

Por ello, la publicación señala que lo ideal sería que los alimentos se guarden en recipientes especiales para esta función y dejar de lado los botes de plástico de yogurt o crema. Según la Profeco, es importante poner atención a los contenedores de los productos. Si ves una copa y un tenedor juntos, quiere decir que el material del recipiente es apto para el contacto directo con los alimentos.

También indicó que la presentación comercial de un producto es el empaque, y que con este se asegura que al transportarlo no se dañe ni entre en contacto con el exterior, esto con el fin de mantenerse limpio y fresco en caso de que se trate de un alimento.