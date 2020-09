En Morena, agresores de mujeres no serán candidatos: Mario Delgado

Ciudad de México.- Durante el próximo proceso electoral es indispensable que se le cierren las puertas a personas con antecedentes de violencia contra las mujeres, consideró el aspirante a dirigir Morena, Mario Delgado.

El también diputado federal señaló que en caso de ganar, es un hecho que nadie que tenga denuncias de violencia contra las mujeres podrá aspirar a alguna candidatura, al señalar que es una de las peticiones más vigentes de la militancia de Morena y de la ciudadanía en general.

“Hacemos el compromiso de que no vamos a aceptar ningún candidato que tenga antecedentes comprobados o denuncias de violencia de género; No vamos a permitir aquí que lleguen abusadores a nombre de nuestro partido; sabemos que no va a haber transformación si no se hace justicia a las mujeres y Morena siempre tiene que estar encabezando esta agenda”, sostuvo.

Sin embargo señaló que no es únicamente esto lo que hace falta para reivindicar a la mujer, por lo que reiteró que en caso de ganar se garantizará que el 50 por ciento de las candidaturas sean entregadas a mujeres y el 50 por ciento a hombres no agresores de mujeres.

«En medida que las mujeres se integren a la vida política se irá fortaleciendo la democracia, hoy más que nunca es indispensable retomar la lucha de las mujeres y darles el reconocimiento que merecen».

Cabe señalar que, en el caso de Michoacán, existe el antecedente del senador Cristóbal Arias Solís, quien en el año de 2005 fue denunciado por intento de homicidio por su esposa, María Ortega, quien entonces se desempeñaba como Fiscal Especial en contra de la Violencia Intrafamiliar.

Así pues, en caso de que Mario Delgado gane la dirigencia nacional, quedaría fuera de la contienda electoral Cristóbal Arias, al tener un antecedente de violencia feminicida en contra de su propia esposa, así como la denuncia penal que da fe de este hecho violento.