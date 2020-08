Prohibido el cobro de cuotas en las escuelas públicas de educación básica, reitera la SEE

Ante el próximo regreso a clases que se realizará a distancia, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), reiteró a las autoridades educativas en la entidad, directores, docentes y padres y madres de familia, que está prohibido el cobro de cuotas obligatorias en las escuelas públicas de educación básica.

Lo anterior, con el fin de garantizar el derecho humano a la gratuidad de la educación pública que se marca en el Artículo Tercero Constitucional y la Legislación Federal y Estatal en la materia.

Es así que, la SEE ha lanzado de nueva cuenta un llamado a la comunidad educativa, así como a las asociaciones de padres de familia a evitar condicionar el servicio educativo si no se pagan las cuotas que deben ser voluntarias, pues todas las niñas y los niños tienen garantizado el acceso a la institución educativa en la que realizaron su preinscripción durante el mes de febrero.

Es por ello que la SEE señaló que es importante ante esta pandemia no afectar en ningún sentido la igualdad en el trato de los alumnos si no se accede a realizar alguna aportación.

En este sentido, comunicó que los padres de familia tienen la libertad de aportar lo que se considere necesario y participar solidariamente para las mejoras del servicio educativo a sus hijos, en caso de no poder hacerlo, la escuela no tiene derecho a prohibir la inscripción, la participación en exámenes ni negar o condicionar la entrega de documentos por este concepto.

Ante ello, la SEE advirtió que se sancionará a toda autoridad educativa que incurra en estas faltas, e informó que las denuncias pueden hacerse en la Subsecretaría de Educación Básica, en la Dirección General de Unidades Regionales de la dependencia o en el Facebook oficial de la dependencia.