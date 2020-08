No más violencia ni ataques contra las mujeres en Zacapu: Wilma Zavala

La tarde de este martes la Diputada Local Wilma Zavala Ramírez en conjunto con un grupo de liderazgos femeninos de Zacapu, se manifestó en repudio a la violencia política por razón de género.

El objetivo fue decir ¡no más! No más violencia, no más discriminación, no más guerra sucia, no a los abusos ni a los ataques en contra de las mujeres y quienes participamos en la vida pública y buscamos mejorar nuestro Estado.

La legisladora zacapense señaló que en cambio se debe decir si a la igualdad de oportunidades y a ejercer nuestros derechos libremente, construyamos el un Estado justo para todos.

“Queremos que en Zacapu y en todo el estado pare la violencia hacia las mujeres, lamentablemente en el marco de esta pandemia, los casos de violencia de género en contra de las mujeres han incrementado y nuestro municipio no es la excepción, por ello pedimos mejores condiciones de vida, apoyos a madres solteras, mayor seguridad e igualdad”, sentenció.

#DeLaManoConLaGente