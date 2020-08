Diputados de Morena piden “moche” a trabajadores de la CEDH

Morelia, Michoacán 4 de Agosto 2020.- Nuevos actos de corrupción y deshonestidad surgen al interior del Congreso del Estado de Michoacán. Ahora los involucrados son legisladores del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que aprovechan el proceso de reestructuración de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para pedir “moche” a cambio de puestos de trabajo.

Los señalados como responsables de estos actos de corrupción son los legisladores Mayela Salas y Osiel Equihua, que solicitan la mitad del salario a sus recomendados que recientemente han sido contratados en el mencionado organismo. Dos testimonios dan soporte a esta denuncia pública en contra de los representantes populares.

Uno de los afectados, relata la manera en la cual el diputado local por el distrito V con cabecera en Paracho, le solicitó “el moche”: “Me mandó llamar el diputado Osiel Equihua, y personalmente me exigió que debía entregarle la mitad de mi sueldo. Me explicó que este fue un acuerdo tomado entre varios diputados, entre ellos “la diputada de Uruapan”. Cuando entro a trabajar y me pagan la primera quincena, me volvió a buscar el diputado para recordarme que le debía entregar la mitad de lo que me pagaran. Cuando me negué a esta forma de extorsión, el diputado pidió mi baja a la CEDH, misma que se hizo efectiva de inmediato. Fui despedido sin ninguna explicación”, mencionó.

El anterior testimonio (cuya grabación permanece en nuestro archivo), fue confirmado por fuentes al interior de la propia legislatura local. La misma operación obscena la lleva a cabo la representante del distrito XIV con cabecera en Uruapan Norte, Mayela Salas, quien ya “despidió” a una persona de la CEDH por o acceder a su petición de “moche”.

El trabajador perjudicado por esta práctica deleznable asegura que, son muchos más los casos de trabajadores de la Comisión a los que diputados les exigen un porcentaje del salario. “No me extrañaría, explica, que quién ocupa la presidencia en este momento también se tenga que mochar”.

“Imagínate, si la instancia ante la cual puedes irte a quejar de abusos y vejaciones está en ese nivel de corrupción”, concluye el entrevistado que se negó a la exigencia torcida del diputado.