Alfonso Martínez ofreció “sobornos” por aprobar “jugoso negocio” denuncio ex diputado local

Las denuncias de corrupción contra el ex alcalde de Morelia Alfonso Martínez Alcazar le no paran, y por si fuera poco, ahora se le suma una nueva acusación hecha por el ex diputado local del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Villegas Soto.

En un mensaje en sus redes sociales, la noche de este lunes, Miguel Villegas señaló “Cuando era diputado local por Morelia, rechace un soborno por varios millones de pesos por aprobar un negociazo del gobierno de Alfonso, todo queda documentado en el siguiente video que publiqué hace más de dos años”.

En el video, el ex diputado local se refiere a que en enero del 2018, Alfonso Martínez como alcalde, pretendía que el Congreso de Michoacán aprobara la ampliación del contrato a la empresa Aquasol Morelia S.A de C.V por la prestación de servicios para el saneamiento de las aguas residuales en el municipio por 20 años.

Y al final, del video reitera: “No soy partícipe de prevenidas ni de negocios sucios, ni al inicio de la legislatura ni en este momento”, mientras que en su comentario que desapareció horas después advierte que “la gente esta cansada de ver s sus representantes dinero sucio”.

La propia Cámara de la Construcción señaló que durante las dos pasadas administraciones en Morelia, incluyendo la de Alfonso Martínez, a los empresarios les pedían entre 10 y 15 por ciento de “moche” para la asignación de obras.

En su lucha anticorrupción, el presidente municipal Raúl Morón, suman 41 denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 14 de estas por irregularidades en la contratación de obra pública durante el periodo 2015-2018 en Morelia, es decir, contra el ex presidente municipal Alfonso Martínez y sus ex funcionarios.