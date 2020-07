Zacapu tendrá más pruebas de COVID-19, anuncia Carlos Herrera

Zacapu, Michoacán, 7 de julio de 2020.- En Zacapu se realizarán más pruebas para detectar contagios de COVID-19. Todo aquel que tenga síntomas podrá realizarse el diagnóstico para frenar aún más los casos confirmados, esa es una de las prioridades para el Gobierno del Estado, informó el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello.

“Veo que hay poca gente que se hace la prueba; pero todos debemos ser corresponsables y hacernos la prueba ante cualquier síntoma, no hacerlo podría traer consecuencias mortales para nuestros seres queridos”, indicó el encargado de la política interna en reunión con ciudadanía de Zacapu.

Al encabezar la reunión del Comité de Seguridad en Salud en dicho municipio, Carlos Herrera recomendó a las y los zacapenses que hayan tenido contacto con alguien contagiado por SARS-CoV-2, que se hagan la prueba para evitar la proliferación de contagios.

“En esta coyuntura tenemos dos valores fundamentales que debemos seguir; por un lado vivir en comunidad, es decir yo me cuido para cuidar de los demás, por eso sigo todas las medidas de higiene y sana distancia, y el segundo valor es la corresponsabilidad, que reside en actuar de acuerdo a las medidas sanitarias; no asistir a fiestas, no ir a lugares concurridos, de eso se trata, de cuidarnos los unos a los otros”, comentó.

Finalmente, aseguró que en coordinación con la presidencia municipal y la jefatura regional de Zacapu, se fortalecerá la campaña para realizar más pruebas de detección de COVID-19 y la sanitización de espacios públicos.