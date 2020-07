Detienen a Cesar Duarte, ex gobernador de Chihuahua

Miami, florida.- ( Agencia Tzacapu).-) El ex gobernador de Chihuahua Cesar Duarte, fue detenido por el servicio de Alguaciles Federales en Miami, Florida con fines de extradición así lo comunicó la oficina de asuntos internacionales del departamento de justicia de Estados Unidos a la Fiscalía General de la República.

Duarte gobernó Chihuahua de 2010 a 2016 y desde 2017 se encontraba prófugo de la justicia por acusaciones de corrupción, peculado y enriquecimiento ilícito ese año se emitió una ficha roja de la Interpol para buscarlo en 190 países, en septiembre de 2019 fue ubicado en Alburquerque, Nuevo México, y el 30 de mayo de ese año fue expulsado del PRI por haber violado los estatutos del partido.

La fiscalía General de la República informó que la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos en el Estado de Chihuahua libró una orden de aprehensión en contra de Cesar Duarte el 8 de octubre de 2019 por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa.

El 18 de diciembre de ese mismo año la Fiscalía General de la República solicitó el apoyo de la cancillería mexicana para tramitar la solicitud formal de extradición de Duarte ante el gobierno de Estados Unidos.

Sobre el ex mandatario pesan al menos 21 ordenes de aprehensión en su contra una de ellas del fuero federal solicitada por la FEPADE por su probable responsabilidad en el delito de peculado electoral por aproximadamente 14 millones de pesos, las otras 20 órdenes de aprehensión corresponden al fuero común de las cuales 15 estarían relacionadas con la solicitud de extradición, el desvío de recursos y daño al herario público ocasionado por el ex gobernador de Chihuahua se calcula en 1200 millones de pesos.

Se espera que durante las 72 horas, posteriores a la detención Cesar Duarte sea presentado ante la corte federal del distrito sur de Florida donde le explicaran sus derechos y los delitos por los cuales es requerido por el gobierno de México