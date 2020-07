De Zacapu para el mundo, “Maicitos”, deliciosa y nutritiva botana horneada ¡Ya en tiendas!

Zacapu, Michoacán (Agencia Tzacapu).- La emprendedora, Yuliana Moreno, lanzó a la venta los “Maicitos”, un producto 100% zacapapense, que consiste en una botana de máiz horneado, nutritiva y de distintos sabores para deleitar tu paladar.

Las ventajas de este producto es que esta hecho a partir de maíz inflado al vapor, no con aceite, no tiene conservadores, es libre de grasas, no tiene gluten, sin azúcar añadida y es bajo en sodio.

Cuentan con sabores jalapeño, fuego, queso fuego y rancherito; además de ello tienen servicio a domicilio a partir de 5 bolsitas al número 436 118 98 46 o 443 504 5338, con precio de mayoreo para distribuidores.

Actualmente ya puedes encontrar los “Maicitos” en estas tiendas: