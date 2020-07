Arturo Hernández se solidariza con Ayuntamientos Michoacanos ante contigencia

Ante la condición económica que enfrenta el estado por la contingencia sanitaria del COVID19, donde se registran más de 56 mil familias desempleadas, en Comisiones Unidas de Presupuesto y Hacienda del Congreso Local, encabezadas por el diputado local, Arturo Hernández Vázquez, aprobaron dictámenes para fortalecer, en términos de ley, la posible prórroga en el pago del agua potable, así como armonizar los códigos fiscales municipales y el estado, con la legislación federal, sin invadir las atribuciones de las administraciones.

“Estos son temas que nos urgen, ya que en estos momentos de la pandemia apoyaríamos, a través de mecanismos legales, la economía de los michoacanos de manera directa, siendo solidarios con los ayuntamientos y con los ciudadanos están en mejores condiciones de sobrellevar está situación”, señaló.

Luego de que el gobierno estatal, fuera del plazo establecido, remitió observaciones a dos dictámenes aprobados por el pleno, basadas en la supuesta irrupción de atribuciones, el Presidente de la Comisión de Hacienda señaló la necesidad de armonizar los Códigos Fiscales municipales y el estatal con la legislación federal, con la que, en caso de que los contribuyentes no sean notificados sobre el pago de servicios, no sean obligados a pagar multas o recargos.

“Seamos claros, no se busca variar elementos contributivos, por el contrario, necesitamos armonizar las legislaciones que locales con el Código Fiscal Federal, no se está invadiendo ninguna atribución hacendaria, de no hacerlo cualquier ciudadano puede iniciar procedimientos legales”, indicó.

Asimismo, en Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto, se probó un nuevo dictamen, aceptado de manera parcial las observaciones del ejecutivo, para fortalecer a los ayuntamientos en la posibilidad de prorrogar el pago del servicio del agua potable durante el período que se prolongue la contingencia sanitaria por el COVID19, pero aclaró que los ayuntamientos no están obligados a aprobar la recomendación, pero si respaldados jurídicamente.

“Vale la pena defender esta propuesta de ley aclarando que no estamos invadiendo facultades de los municipios, no los obligamos, estamos generando términos de ley para fortalecer este tipo de acciones en los ayuntamientos que así lo determinen, ante los 56 mil desempleados nuevos que tenemos registrados en la entidad”, expresó.

Luego de aprobar los nuevos dictámenes, Arturo Hernández señaló la necesidad de acelerar el proceso, ya que cuando se hicieron ambas propuestas, se pensaba que la contingencia sería únicamente durante tres meses, pero expresó “hoy la realidad es otra”.