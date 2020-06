“Yo tampoco creía en el Covid”, dice vocalista de la Banda MS tras dar positivo

Oswaldo Silva, vocalista de la famosa Banda MS compartió con sus seguidores de Instagram el haber dado positivo al covid-19, esto después de presentar todos los síntomas y hacerse la prueba, la que confirmó que es portador del virus.

“Ya les había comentado que había tenido todos los síntomas del virus. Los primeros nueve días yo pensé que había sido dengue, porque era lo que mi médico me había dicho (..) por ciertos síntomas, pero al día nueve empecé a sentir otros síntomas como la pérdida del olfalto, la del gusto, ardor de los ojos y la falta de aire que sí fue muy frecuente el que me agitara y me cansara”, dijo.

Oswaldo Silvas se hizo la prueba el martes 9 de junio y compartió con sus seguidores la hoja de los análisis clínicos en los que venía el resultado de la prueba.

«Afortunadamente me siento muy bien, afortunadamente los síntomas fueron moderados ya los pasé, ya estoy en una etapa en la que no siento ninguna molestia, lo único, y ya cada vez menos, lo de la respiración (…) Fueron tres días donde la pasé realmente mal”, agregó.

El famoso agregó que en un principio no creía en la existencia del covid, pero ahora que lo vive en carne propia invitó a sus seguidores a cuidarse y seguir indicaciones.

“Yo era de las personas que me rehusaba a pensar que esto estuviera pasando y que se estuvieran tomando medidas tan drásticas, pero pues desafortunadamente me tocó y aquí estamos ahora diciendo que ahí está el virus. Entonces no es ninguna mentira”, expresó.

Más tarde, rectificó que la prueba que había mostrado en la transmisión en vivo era de su hijo y que él fue el único en presentar los síntomas, mientras que su primogénito que también había dado positivo en la prueba, no tuvo ninguna de las manifestaciones, ya que es asintomático.