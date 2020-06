Reducción de recursos a Estado y municipios, por caída en recaudación federal: SFA

Morelia, Michoacán a 1 de junio del 2020.- La caída en las participaciones federales destinadas al Gobierno del Estado y a sus municipios, es una consecuencia de la disminución en la recaudación tributaria del Gobierno de la República por la contingencia sanitaria, la cual impacta en el Fondo General de Participaciones.

Así lo señaló el secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, en respuesta a los señalamientos de algunos presidentes municipales de Michoacán, quienes han visto afectadas sus participaciones con respecto a las proyecciones que se tenían al arrancar este año 2020.

Otra causa, apuntó el funcionario, es el incumplimiento de los ayuntamientos para haber presentado, a más tardar el 31 de mayo –conforme a los plazos legal y administrativamente establecidos- la emisión de su cartera de proyectos de este año.

“Por lo anterior, con absoluta certeza podemos decir que es falso el que se diga que el Gobierno del Estado está reteniendo recursos a los ayuntamientos, como lo han señalado algunos presidentes municipales”, destacó Maldonado Mendoza.

Así mismo, aclaró que el gobierno estatal no ha recibido recursos adicionales, ni en materia educativa ni como parte de los programas del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Señaló, además, que no es posible canalizar a los ayuntamientos recursos ordinarios que recibe el gobierno estatal por esos dos conceptos, debido a que, por ley, dichos recursos se destinan directamente a los servicios educativos y de salud.

Como contexto, Maldonado recordó tan solo en el sector educativo el déficit estatal ha sido de más de 5 mil millones de pesos, cifra a la que se restan los 2 mil 500 millones de pesos obtenidos mediante el nuevo acuerdo signado este año con la Federación, por lo que la entidad sigue teniendo un déficit de alrededor de 3 mil millones de pesos.

De los recursos del INSABI, consideró importante precisar que no ha habido disminución en el monto que recibe el Gobierno de Michoacán, “pero tampoco ha habido un incremento, por lo que el presupuesto se mantiene”, detalló.

Expuso que, en lo referente a fondos de infraestructura, ese es un tema que tiene que ver con la Ley de Coordinación Fiscal.

“Y la Ley de Coordinación Fiscal lo que establece es que habrá que redistribuir a los municipios, durante el ejercicio, hasta el 5 por ciento de lo que le corresponde al estado, después de haberle distribuido su 20 por ciento”, resaltó.

Agregó que esos porcentajes de distribución se traducen en aproximadamente 870 millones de pesos anuales, lo cual fue publicado en tiempo y forma como proyección para entregarle a los municipios en el ejercicio presupuestal de este año.

Por otra parte, Maldonado recordó que el Congreso del Estado aprobó que fuera la Secretaría de Finanzas la instancia que emitiera los lineamientos para ejercer sus recursos, estableciéndose el mes de mayo para publicar los lineamientos, y junio como fecha límite para presentar su cartera de proyectos.

“Esto es algo que no hicieron algunos presidentes municipales y debido al incumplimiento los recursos no les llegaron completos. Eso no es un tema del gobierno estatal, es un tema de lineamiento que ellos conocen”, dijo.