Convocatorias para proceso de admisión 2020-2021 se mantienen vigentes: SEE

La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), informó a la comunidad estudiantil que las convocatorias para la admisión al ciclo escolar 2020-2021, a escuelas públicas y privadas en todos sus tipos, modalidades y niveles se mantienen vigentes.

Las fechas establecidas en dichas convocatorias para exámenes de admisión serán reprogramadas si su aplicación estaba prevista mientras la contingencia se mantenga vigente y la aplicación se sujetará a lo dispuesto en su momento por la autoridad educativa y de salud.

Los alumnos serán informados a través de oficio, página de internet o redes sociales, la fecha en la que serán reprogramada su fecha de examen, el cual se aplicará atendiendo a las medidas de sana distancia e higiene que eviten posibles contagios.

Para ello, la SEE instalará en cada uno de los planteles donde se desarrolle el examen, filtros consistentes en cuidar que los aspirantes que presenten síntomas de enfermedad respiratoria, no ingresen; además, los sustentantes y aplicadores deberán ingresar con cubrebocas o mascarilla de acrílico, no podrán ingresar alimentos, sólo una botella de agua.

Cada grupo de aplicación no podrá tener simultáneamente más de quince sustentantes y un aplicador, manteniendo una sana distancia entre ellos; al ingresar a la institución el alumno deberá dirigirse directamente a su aula de aplicación y al concluir su examen retirarse de manera inmediata, a efecto de no tener contacto físico con otras personas.

Cabe destacar, que se adecuará un horario de entradas y salidas de las escuelas de manera escalonada y ordenada y se le pedirá a cada uno de las y los alumnos llevar material, preferentemente gel antibacterial y toallitas húmedas, para limpiar la butaca o banca; así como sus lápices, bolígrafo, sacapuntas, calculadora, borrador, por mencionar algunos.

Estas acciones que implementa la SEE, se derivan de los criterios sanitarios para la nueva convivencia y para afrontar al COVID-19, donde cada centro de trabajo implementará las propias en función de las necesidades y características de su contexto.