Ya hay fecha de lanzamiento para el Playstation 5

La empresa Sony Sony Interactive Entertainment ha presentado este miércoles su último informe financiero donde hacen balance del ejercicio fiscal 2019-2020 terminado el pasado 31 de marzo. Ante el grupo de inversores, la firma nipona ha explicado la hoja de ruta para el presente curso y mantienen, a pesar del impacto del coronavirus, la intención de lanzar su consola PS5 a finales de este año.

¿Cuándo saldrá a la venta el PS5?

Se rumoraba que sería en octubre, la emergencia sanitaria ha retrasado dicha fecha, sin embargo el plan sigue en marcha y el PlayStation 5 estará en tiendas para el periodo navideño de 2020. “En lo que respecta al lanzamiento de PlayStation 5, aunque hay factores como que los empleados estén trabajando desde casa o las restricciones de viajes internacionales, que han presentado grandes desafíos para los procesos de testeo y calificación en las líneas de producción, el desarrollo está progresando con un plan de lanzamiento de la consola planeado para la temporada de vacaciones de 2020”, comenta el comunicado oficial emitido por SIE.

Los juegos ya confirmados Aunque no hay fecha exacta, precio y otros datos, sí existe una lista de los juegos que formarán parte del PlayStation 5. Godfall Outriders El Señor de los Anillos: Gollum Rainbow Six: Siege Watch Dogs: Legion Gods and Monsters Rainbow Six: Quarantine El nuevo juego de Bluepoint Games Gothic Remake Nascence: Anna’s Song Assassin’s Creed Valhalla Observer: System Redux Quantum Error Call of Duty: Warzone Cyberpunk 2077 Destiny 2 Scarlet Nexus DiRT 5 Dying Light 2 Chorus: Rise as One WRC 9 Roots of Pacha Madden NFL 21 Martha is Dead Ultimate Fishing Simulator 2 MicroMan Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2