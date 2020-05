Vídeo: AMLO afirma que el IMSS tiene que atender a personas que no son derechohabientes

“Se decidió en situación normal que el ISSSTE y Seguro atienda a derechohabientes y el Insabi a los que no tienen seguro, pero todos los hospitales tienen la obligación de atender a la población abierta. Esto que estamos haciendo es llevar a la práctica ese principio, sería violatorio de la Constitución si va un enfermo al Seguro y no lo pueden atender si no es derechohabiente, que quede muy claro para directivos de hospitales, porque así como existe una costumbre si hay una enfermedad de ir al INER porque ahí son buenos, así un ciudadano que no está en el IMSS, que no está en el ISSSTE, pues no está acostumbrado a que lo atienda”, dijo.