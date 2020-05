Confinamiento durará hasta Junio: Gobernador Silvano Aureoles

El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, informó que el confinamiento durará lo que resta del mes de mayo, esto si las y los michoacanos toman con responsabilidad las medidas sanitarias.

El mandatario estatal hizo un llamado a la población en general a no bajar la guardia ante está emergencia sanitaria, ya que solo así el estado podrá salir de esta circunstancia lo antes posible.

«Es un error muy grave que algunas personas sigan pensando que la pandemia no existe, que es un cuento sólo porque no conocen a alguien contagiado (…) Por está razón es muy irresponsable que no acaten las medidas sanitarias, debemos de abandonar la idea egoísta de que si no me pasa a mí no importa y las medidas de quedarnos en casa será durante el resto del mes de mayo, Michoacán se va a levantar de esta contigencia no tengamos duda», dijo.

En cuanto al regreso a clases el gobernador del estado señaló que se redoblarán los esfuerzos para no arriesgar a los pequeños en estos tiempos difíciles, del mismo modo a quedarse en casa y respetar las medidas sanitarias adecuadas.

«Quiero que sepan que no pondremos un regreso a clases riesgoso, es necesario, para cuidar de las y los niños, sus familias y lo más querido para ellos que son sus abuelos, vamos a valorar con mucho cuidado y daremos a conocer los próximos días para ver lo que mejor le convenga a las familias», dijo.

Ante está situación, Aureoles Conejo, exhorta a las y los michoacanos no caer en la equivocación y bajar la guardia en plena curva epidemiológica, donde incluso se redoblarán los esfuerzos en el municipio de Lázaro Cárdenas para disminuir los casos de contagios en esta zona de la entidad.