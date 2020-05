Cinépolis no quiso comprar ni apoyar a Monarcas: David Medrano

Tras la cancelación del Clausura 2020, ahora uno de los temas que más está en boca del gremio futbolístico es la posible mudanza de Monarcas Morelia a Mazatlán, Sinaloa. Según reportes del periodista David Medrano, el anuncio del cambio de sede se daría esta misma semana.

“La mudanza de Monarcas de Morelia a Mazatlán es un hecho. Del martes no pasa que se haga oficial”, señaló en el programa Marcaje Personal de ADN 40.

Asimismo, David Medrano señaló que el tema económico y la falta de interés de los empresarios locales es una de las posibles razones para la mudanza a Mazatlán. El periodista también recordó lo que ha sucedido con Atlas y Querétaro, quienes no han cambiado de sede pero sí de administración en los últimos años.

“Por lo menos en tres ocasiones, en la ciudad de Morelia está la base de la empresa de cine más importante en la República Mexicana y de Latinoamérica, una de las empresas más exitosas de la familia Ramírez. En varias ocasiones la gente de Monarcas se acercó para invitarlos al proyecto, para ofrecerles en venta la franquicia cuando surjiera el tema de la multipropiedad, y la verdad es que no les interesó”, menciona Medrano.

“Si las empresas locales no se integran, no se agregan… ¿por qué Atlas ha cambiado en 10 años tres veces de dueño? ¿por qué Querétaro ya perdimos la cuenta de cuántas veces cambió de dueño? ¿por qué León hasta que llegó Grupo Pachuca empezó a ver la luz? El tema económico es fundamental en el futbol, y si las empresas regionales no empiezan a apoyar estos proyectos, pueden replicar este tipo de casos como el de Monarcas”, expresó.