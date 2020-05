Cada 5 días despiden a una mujer en México porque será mamá

Embarazarse y ser despedida del trabajo por ello es la causa por las que más quejas se presentan ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). El organismo dio a conocer que entre enero de 2011 y marzo de 2020 recibió 723 reportes por esta situación.

Es decir, que en México una mujer denuncia haber sido despedida porque va a ser mamá cada cinco días. Algo que no ocurre con los hombres.

El 90% de las quejas fueron contra empleadores particulares, no de gobierno. Y las entidades con más son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato.

“Celebrar el 10 de mayo a las mujeres que son madres también significa respetar los derechos de quienes deciden tener hijas o hijos”, señaló el Conapred en un comunicado con motivo del Día de las Madres.

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), al 13% de las mujeres en edad reproductiva que han trabajado o solicitado un trabajo les han pedido un certificado de no embarazo para contratarlas, las despidieron por embarazarse, no les renovaron el contrato o les rebajaron el salario. Este último caso fue el que vivió Alicia, trabajadora del hogar a la que además de no respetarle diversos derechos, sus empleadores le redujeron sus pagos de mil 200 a mil pesos semanales y la hicieron ir a trabajar hasta un día antes de parir.

El Consejo aseguró que con el avance de la perspectiva de género en México, se han creado mitos sobre que las mujeres ya tienen igualdad frente a los hombres y que la discriminación por el embarazo, la maternidad y las responsabilidades familiares son cosa del pasado. Pero con datos sostiene que esa igualdad, en 2020, sigue siendo un mito.

Uno de los puntos es creer que una empresa no está obligada a mantener en su puesto a una mujer si se embaraza o tiene derecho a no contratarla por eso. Sin embargo, el Código Penal Federal en su artículo 149 tipifica como delito la negación o restricción de derechos laborales por razón de género y embarazo.

La Ley Federal del Trabajo también establece en el artículo 133 que está prohibido exigir certificados médicos de no embarazo para condicionar el acceso al empleo, y prohibido despedirla o coaccionarla de cualquier modo para que renuncie por estar embarazada, por casarse o por tner hijos e hijas a su cuidado.