Apoyemos a quienes no pueden quedarse en casa: Wilma Zavala

Zacapu, Michoacán (Agencia Tzacapu).- En estos momentos difíciles por los que atraviesa no solo México, sino el mundo, debemos enfocar los apoyos a quienes más lo necesitan, hay personas que no tienen la capacidad económica para quedarse en casa y día a día tienen que salir a buscar el sustento para sus familias, esos casos deben de ser prioritarios y atendidos, así lo consideró la Diputada Local Wilma Zavala Ramírez, quien mantiene una campaña enfocada a entregar apoyos alimentarios directos a quienes más lo necesitan.

La Diputada Local zacapense recorrió este lunes diversos puntos del municipio, apoyando desde personas de la tercera edad hasta trabajadores de la construcción, así como familias que todos los días salen a las calles a buscar su sustento.

De la misma manera, apoyó con cubrebocas y gel antibacterial a los negocios de comida que permanecen abiertos ante la contingencia y los conmino a tomar las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19.

“Las necesidades son muchas y la situación no es sencillo, debemos de sumar esfuerzos ciudadanía, representantes populares y sector económico, afortunadamente en la región los casos no han crecido, pero para seguir así necesitamos no bajar la guardia”, señaló.