Multas de más de 8 mil pesos por violar confinamiento en Michoacán

«A partir de hoy, se inicia en todo el territorio del Estado de Michoacán, el periodo de aislamiento. Solo deberán circular por la vía pública quienes necesiten alimentos, medicinas, o productos de primera calidad; quienes tengan que ir al hospital o a atender a adultos mayores», aseguró el Gobernador de Michoacán.

Las sanciones, según el decreto del confinamiento emitido serán con base al artículo 11.

«El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades

competentes será sancionado con arreglo a las leyes, en términos del artículo 60, fracción XV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, por lo que las autoridades correspondientes en materia de seguridad pública, podrán aplicar sanciones por las infracciones a lo establecido en el presente

Decreto, las que consistirán en:

a) Multa de cincuenta a cien UMAS (de 4,344 a 8,688 pesos)

b) Si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará

ésta por trabajo comunitario que no excederá de tres días, o el arresto

correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas;

c) Si el infractor es reincidente, se practicará arresto hasta por treinta y seis horas, sin opción de permuta a trabajo comunitario.

El Trabajo comunitario, será consistente en actividades vinculadas a la

contingencia, como traslado de alimentos a grupos vulnerables, limpieza en centros de salud y hospitales que no atiendan casos Sars Cov-2 (COVID 19), elaboración de cubrebocas para su distribución en población vulnerable, y cualquier otra que determinen las autoridades en materia de seguridad pública y salud, que no pongan en riesgo la integridad de los infractores.