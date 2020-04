¿Mejora tu vida? Coppel se niega a cerrar pese a contigencia por el COVID-19

A pesar de la declaratoria de la Fase 3 de COVID-19, el 13 por ciento de las empresas no esenciales en México, aún no han parado labores ni cerrado sus instalaciones.

Lo anterior según lo dio a conocer la secretaria del Trabajo del gobierno federal, Luisa María Alcalde, luego de presentar el “quién es quién en el cumplimiento de medidas sanitarias”, durante la conferencia matutina del presidente, este lunes.

De acuerdo a lo que dio a conocer la funcionaria, Coppel, Carnival, Bolim y Andrea, son algunas de las empresas que se niegan a cerrar; ante ello, hizo un llamado a dichos establecimientos a parar labores a fin de cuidar la salud de sus empleados.

De igual manera, se detalló que el 28% de las empresas que no han cerrado, pertenecen a la Industria Automotriz; el 17 %, a la industria textil; el 15%, al comercio de productos no esenciales; el 11% a la industria de calzado, tabacalera y construcción; un 8 %, a la industria maderera; el 4%, a servicios no esenciales (centros de educación, recreación, almacenamiento y publicidad), de fabricación de productos de plástico no esenciales, y el 3% restante, a la industria de celulosa y papel, industria metalúrgica no esencial y manufactura de productos electrónicos no esenciales.

Con información de Changoonga