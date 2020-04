Lo peor está por venir (Vol. 2)/ Columna de Homero Lemus

“Para sentirse como en casa, quedarse en casa” – Clifton Fadiman

Nadie puede negar que ante esta crisis sanitaria que vivimos, Michoacán ha sido ejemplo a nivel nacional en la búsqueda e implementación de acciones que permitan mitigar la pandemia de COVID-19.

Sana distancia, suspensión anticipada de clases, equipamiento médico, aumento del 60 por ciento del salario a empleados de la salud, plan emergente para las micro y pequeñas empresas, próximamente un ambicioso plan alimentario y la intención del confinamiento obligatorio a quien no quiera quedarse en casa han sido algunas de las medidas.

Las recomendaciones y acciones ahí están, las ha instruido el gobernador, Silvano Aureoles Conejo e implementado por los secretarios de Gobierno, Carlos Herrera Tello y de Salud, Diana Celia Carpio Ríos, con resultados que han permitido mantenernos en la media de contagio nacional.

Nadie, ni el mas recalcitrante adversario político puede negar que el Gobierno de Michoacán tiene la sartén por el mango y es ejemplo a nivel nacional.

Sin embargo, a días de la entrada de la Fase 3, hay un factor que sigue en pie y que tiene que ver con nuestro gran lastre a lo largo de los últimos 20 años: la educación.

La educación hoy nos hace ver que apenas el fin de semana cientos de personas salieron el Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección a bailar el toro de petate en Morelia. La Policía Michoacán actuó y fueron llevadas a barandillas.

La irresponsabilidad de llevar bebés, niños y niñas, además de consumir bebidas alcohólicas en plena calle nos hace ver que existe un grueso de la población que literalmente les vale la salud de sus familias.

Pamatácuaro, municipio de Los Reyes, es otro ejemplo, el sábado pasado también celebraron una boda con cientos de invitados. Literalmente valiéndoles la situación que ya estamos viviendo en Michoacán.

Por desgracia en plena pandemia seguimos viendo canchas de fútbol rápido abiertas, taquerías con comensales al interior, tianguis, mercados y muchos que no tienen nada que hacer en las calles o disfrutando como si fueran vacaciones.

El número de casos de COVID-19 se ha comenzado disparar en todo el país y en Michoacán no es la excepción, la saturación de hospitales ya la vemos en la Ciudad de México, y esta será la realidad en muchas partes del país.

Así que si eres de los que sigue sin creer en esta pandemia, sigues haciendo tu vida como sin nada, sigues pensando que es un complot internacional, o sigues creyendo que AMLO o Supermán te van a salvar, el día de mañana no te quejes que no se te advirtió de una y otra forma.

La responsabilidad está en las manos de cada persona, si quieres ver a tu familia sana y volver a abrazar a tus seres queridos sin ninguna repercusión solo QUÉDATE EN CASA, no hay de otra, no hay vacuna, no hay remedio, es la única solución. Aún lo peor está por venir y no es por asustar.

Pd. Si usted tiene la posibilidad sea solidario con las personas que viven al día, consuma local y sobretodo tenga empatía con el prójimo. La vida se los agradecerá.

Twitter: homerolemus10