Largas filas en Nuevo León para comprar cerveza ante el inminente desabasto

Si de por sí el pánico en México va en aumento con la pandemia de Coronavirus, ahora, ante los rumores de una posible ley seca, la gente ha salido a los centros comerciales para comprar grandes cantidades de cerveza.

A través de fotos y videos en redes sociales se puede observar centros comerciales o tiendas de autoservicio con largas filas y personas llevando cerveza por montones, principalmente en el estado de Nuevo León.

Y fue precisamente su gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, quien en conferencia de prensa confirmó que efectivamente, las empresas cerveceras bajarán su producción en los próximos días, por lo que el producto comenzará a escasear.

“Está en el acuerdo nacional, no es disposición nuestra, no van a trabajar las empresas cerveceras, no es elemento esencial, no habrá producto para vender. Después del día tres (de abril) no habrá distribución, por lo que no habrá venta en los negocios de alcohol”, aseguró el mandatario.

El Bronco invitó a la población a no caer en las compras de pánico y enfocarse en lo verdaderamente necesario para protegernos ante la pandemia del Covid-19.

“No hagan compras de pánico, de nada les va a servir la cerveza y el alcohol, si estamos diciendo que es un acuerdo nacional es para salvaguardar la salud de ustedes, si salen conflictuan el problema, si van a abarrotar los negocios por un seis de Tecate, no está bien, perdonen pero se los tengo que decir, yo quisiera estarles diciendo adelante compren lo que quieran, pero está en riesgo la salud de todos”.