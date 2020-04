Farmacia del Ahorro obligó a médico con COVID-19 a seguir trabajando; a los días murió en Tabasco

Víctor Manuel ‘N’, de 48 años, era un médico general que trabajaba en una reconocida farmacia y dio positivo a covid-19.

A pesar de ser portador del virus, la cadena de farmacias para la que laboraba en Tabasco lo obligó a seguir trabajando, esto pese al riesgo de contagiar a más personas.

Desafortunadamente el médico murió a los pocos días.

En una emtrevista para un medio local, el hermano de la víctima, relató que Víctor comenzó a presentar síntomas de Covid-19 y que tras esto, fue “a hacerse un examen al hospital Juan Graham el primero de abril, en el cual le dieron un resultado de ‘posible covid’ y lo mandaron a cuarentena”.

Victor dio aviso a Recursos Humanos de Farmacias del Ahorro, donde trabajaba, esto con la intención de justificar sus faltas para poder estar en confinamiento para evitar contagios y cuidar su salud, sin embargo, la empresa presuntamente no le creyó.

“A pesar de que él mandó la imagen de la receta (diagnóstico), y todo, hicieron caso omiso, pensaron que lo hacía, como muchas personas, para agarrarlo como vacaciones, cosa que no era así…”, dijo su hermano.

Para no perder su empleo, el doctor continuó yendo a trabajar, tomó las medidas de higiene necesarias para evitar contagiar a sus pacientes.

“Por amenazas de perder su trabajo por parte de la Farmacia, tuvo que ir durante los dos días siguientes, que fue jueves y viernes, a lo cual dejó de presentarse el sábado precisamente porque ya estaba enfermo, pero antes estaba con la duda si era covid o no era covid”, contó.

El 6 de abril, Víctor Manuel fue a hacerse una segunda prueba de covid-19, cuyos resultados recibiría en 48 horas.

Sin embargo, ya no logró recibirlos pues falleció tres días después.

“Mi hermano avisó a recursos humanos de que tomaba él la decisión de no ir, y que si no le pagaban esos días, él se arriesgaba. Fue el lunes a realizarse la segunda prueba del covid-19 y le iban a tener los resultados en 48 horas, los cuales ya no pudo esperar, porque fue hospitalizado de emergencia el martes 7 de abril, y de ahí, ya no lo volvimos a ver, porque su deceso fue el 9 de abril”, explicó su hermano.

El certificado de defunción confirmó que fue por covid-19.

La familia exige justicia por la negligencia de la farmacia.

«Lo que pensamos es esperar a que la empresa (Farmacias del Ahorro) se ponga en contacto con nosotros para saber cómo vamos a actuar. El sábado que les hablé, les comenté quien era mi hermano y en automático me colgaron. Voy a esperar la respuesta de ellos para saber cómo proceder. No creo que la respuesta de ellos sea muy positiva, porque ellos, a pesar de todo, sobre el caso, le dicen a su personal que la muerte de mi hermano fue natural, y que se contagió en un supuesto viaje que mi hermano hizo a Veracruz. Efectivamente hizo un viaje, pero lo hizo durante las fiestas decembrinas, por lo que es ilógico que se haya contagiado ahí, pero ellos sostienen que se contagió allá”, relató.

Fuente: Mientras tanto en México