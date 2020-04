Artesanos de Quiroga molestos con su alcaldesa; les prometió despensa y no ha cumplido

Quiroga. Mich.- Una semana ha pasado desde que los artesanos se reunieron con las autoridades municipales y que estas les prometieran una despensa por artesano, despensa que no ha sido entregada hoy día.

Algunos artesanos han mostrado su inconformidad y se dicen defraudados por la autoridad que “solo les ha dado atole con el dedo” ya que las autoridades municipales en su reunión pasada aseguraron apoyar a los artesanos con una despensa por artesano anotado en una lista previa que se entregaría después de la reunión.

Externaron su molestia primeramente por que la presidente municipal aseguro que se entregarías las despensas de ayuda el día viernes 08 de abril de 2020 considerando en todo momento que sería viernes santo y pese a eso se comprometieron a entregar ese día.

Molestos afirmaron que es una burla de parte de la autoridad municipal que no quiere apoyar a la ciudadanía en esta pandemia que existe y que este sector así como muchos requieren del apoyo de la autoridad para salir adelante y que en contra parte realiza obras públicas en el municipio que según ellos no se pueden detener considerando así mismo a los regidores como traidores del pueblo ya que no defienden los intereses de la ciudadanía que voto por ellos.

Solicitan a este medio omitir sus nombres por temer represalias de parte de la autoridad hacia ellos además de sentir que al momento de que se haga pública la denuncia pueden perder el apoyo que deberá cumplir la autoridad en entregar a este sector, apoyo que ya había prometido.

Con Información de NotivisionQuiroga