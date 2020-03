Ya son 316 los infectados por COVID 19 en México; todavía sólo 2 muertos

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2020.- En el informe diario de la Secretaría de Salud, se informó que sube a 316 el número de casos de infectados por Covid-19, coronavirus, en el país, mientras que las defunciones se mantienen en las mismas dos informadas previamente.

También se habló de 793 casos sospechosos y mil 667 total de casos negativos.

Mencionar que en Michoacán se mantienen los 4 casos informados ayer por el gobernador Silvano Aureoles Conejo.

Las autoridades insisten en extremar las medidas de prevención recomendadas por la Dirección General de Promoción de la Salud:

Es importante fortalecer la práctica de acciones para el cuidado de la salud y así evitar el contagio de enfermedades respiratorias, como las que a continuación se enuncian:

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70%.

• Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.

• No tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias.

• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en: casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc.

• Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.)

* Para mayor información acerca del nuevo Coronavirus (COVID- 19) puede consultar la página electrónica de la Secretaria de Salud: https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus