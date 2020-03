Las mujeres que beben cerveza son más sanas y felices: Estudio

En un estudio realizado por el Centro Nacional de Evaluación de Riesgo de Osteoporosis, reveló que la cerveza puede ayudar más que la leche y el calcio a las mujeres.

En el estudio participaron 200 mil mujeres que beben cerveza con regularidad, y se determinó que tenían menor riesgo de padecer osteoporosis en comparación con la media.

Por otro lado, el New England Journal of Medicine, estudió a 12 mil mujeres de la tercera edad y concluyó que «las mujeres que beben de medio a un vaso de cerveza al día tienen menor discapacidad cognitiva y menor degeneración en las funciones cognitivas, a comparación de las mujeres que no beben cerveza».

Estos resultados fueron derivados del lúpulo, una planta que se utiliza en la fabricación de la cerveza y contiene propiedad antioxidantes y medicinales.

Se sabe que esta planta reduce los síntomas premenopáusicos y reduce la depresión por ser una planta cannabinoide.

Fuente: Excélsior