Golpean a estudiante asiático por temor a contagiarse de coronavirus

Diversos han sido los Gobiernos que exhortan a sus ciudadanos a no desarrollar actitudes racistas o xenófobas contra personas de Asia a causa del esparcimiento del nuevo coronavirus 2019; el joven Jonathan Mok, originario de Singapur y que estudia en Londres, Reino Unido, fue víctima de un ataque grupal por parte de chicos que lo acusaron de ser portador del padecimiento.

A través de su perfil de Facebook, Jonathan Mok denunció el ataque impulsado por el racismo que el coronavirus suscitó en sectores xenófobos de Reino Unido: “El lunes en Oxford Street pasé junto a un grupo de jóvenes, cuando vi que uno de ellos me miraba y me dijo algo” sobre el COVID-19, para después verse atrapado entre un grupo de personas.

«De repente, el primer golpe llegó y me tomó por sorpresa. Cuando todavía estaba sorprendido por el primer golpe, el chico me dio el segundo. Para entonces, algunos transeúntes se habían detenido y uno de ellos intentó razonar con (el grupo de agresores). Traté de reaccionar en defensa propia, pero no pude hacer nada sustancial”.

Otro de los atacantes le gritó “No quiero tu coronavirus en mi país” para seguir con la tanda de golpes luego de que acusaran a Jonathan Mok de ser portador del COVID-19 y de asegurar que, por ser una persona con los ojos rasgados, era oriunda de China, recordando que el primer caso de la enfermedad se registró en diciembre 2019 en la ciudad de Wuhan, Hubei.

Jonathan Mok aseguró que rehúye los protagonismos, pero en esta ocasión creyó conveniente hacer una denuncia a través de las redes sociales para concientizar sobre el tema y aportar una visión que ayude a reducir el racismo y la xenofobia en contra de personas originarias de Asia que se encuentran viviendo permanente o temporalmente en otros partes del mundo.

Con información de UnoTv.