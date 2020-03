Gobierno realiza un llamado para que los mexicanos consuma alimentos altos en vitamina C

CDMX.- (Agencia Tzacapu).- La Secretaría de Agricultura hizo un llamado para que la población consuma alimentos altos en vitamina C, como limones, fresas, naranjas, incluso chiles, Victor Villalobos, titular de la SADER indicó que el campo de México no parará en esta contingencia y que los alimentos están garantizados ya que el virus no tiene ningún impacto en la producción de la comida .

El funcionario además dijo que se deben consumir semillas nativas como lo frijoles por su alto grado nutrimental, además de que este tipo de acciones ayudan a impulsar la productividad.