En pleno Día de la Mujer joven es toqueteada y sufre violento robo en Morelia

Morelia, Mich.- Domingo 8 de marzo de 2020.- Una joven fue víctima de un robo de forma violenta en esta ciudad de Morelia, quienes la agredieron la golpearon y también la manosearon, además pretendieron llevársela a la fuerza, reveló ella misma a través de las redes sociales, lo cual ratificó en una denuncia que presentó ante el personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGEM), según la información obtenida en la labor periodística.

En este tenor se supo que todo fue el viernes anterior. A consecuencia de lo ocurrido la muchacha, de nombre Denisse, fue trasladada a un nosocomio local a recibir atención médica. Algunas personas allegadas a la víctima afirmaron que el ataque se dio en las inmediaciones de la Plaza Carrillo, cerca del primer cuadro de esta urbe.

Ante el escenario esta redacción consultó a los expertos de la FGEM para saber del caso y éstos respondieron que la chica ya fue dada de alta y detallaron que se asistió hasta su domicilio para tomarle la entrevista respectiva para que presentara su denuncia. De esta forma los investigadores le dan seguimiento al caso con el objetivo de capturar a los sujetos que agredieron a la joven.

También se conoció en el trabajo noticioso que la afectada fue despojada de su teléfono celular, de dinero en efectivo y de otras pertenencias, además los atacantes pusieron sus manos sobre su cuerpo de forma lasciva. Lo sucedido a Denisse causó una gran indignación entre la sociedad moreliana, la cual exige justicia a las autoridades involucradas en las indagatorias, más aún que todo se da en pleno Mes de la Mujer.

En las redes sociales Denisse publicó: “Buenos días, espero les sirva solo para informarle que por el momento no cuento con mi celular que es lo de menos, ya que fui víctima de 3 personas que gracias a Dios ahorita la estoy contando ya que me golpearon y navajearon y estoy un poco delicada de salud pero hay la llevo.

“Chicas tengan cuidado no salgan solas aunque sea de día por qué ya no se sabe fui víctima de manoseó me rompieron mi blusa, golpetearon con un piedra y en varias ocasiones golpearon en el estómago y vientre insultos solo porque corrí si no ya me llevaban con ellos. Y ahorita no estaría contándola. Por favor niñas cuídense mucho y si ven alguien que ocupa ayuda no se queden viendo ayuden”.