Debe de existir un Plan de Apoyo a familias ante COVID-19: Wilma Zavala

Ante la contingencia causada por la pandemia del coronavirus Covid-19 en México, se deben seguir reforzando las medidas preventivas, para evitar una propagación de la enfermedad e implementar esquemas de apoyo para todas las familias que por esta situación se queden sin empleo e ingresos en el país, subrayó la Coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Wilma Zavala Ramírez.

Demandó al Gobierno Federal atender de manera puntual las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ante la pandemia por el coronavirus Covid-19, en la que es vital la coordinación de los diversos niveles de gobierno y sociedad.

La diputada local refirió que, el coronavirus es una realidad en México y que si bien se debe evitar el pánico, es indispensable que nuestro país se consideren mayores esquemas para mantener segura las familias y no sean vulnerables al contagio y valorar acciones que ya se han implementado en otros países.

Aunado a ello, refirió que se deben implementar acciones de apoyo para quienes más lo necesitan y no cuentan con la solvencia para mantenerse en cuarentena, porque viven al día.

Wilma Zavala hizo mención que el coronavirus está afectando gravemente al turismo y a la economía en nuestro país, ante lo que también se precisan acciones contundentes por parte del Gobierno Federal para apoyar a los que más lo necesitan en coordinación con los gobiernos estatales, ya que hay familias que hoy no tienen un ingreso seguro.

Asimismo manifestó su preocupación, ya que muchas familias no dejan de realizar sus actividades cotidianas, ya que no cuentan con un empleo que les garantice un ingreso seguro y para ellos, es necesario que se adopten medidas para ayudarlos en esta contingencia y no continúen exponiendo su seguridad.

En ese sentido, la legisladora dio a conocer que pondrá en marcha un programa a través del cual se apoyará a la población con alimentos en el Distrito de Zacapu, mismos que serán entregados hasta el domicilio de quienes lo necesitan, con el objetivo de atender los protocolos de prevención.

“La prevención es una de las mejores medidas para mantener nuestra salud y sociedad sanas y debemos atender todas las recomendaciones de las autoridades sobre el COVID-19”.

Pidió a la población no alarmarse, pero sí atender todas las recomendaciones y si presentan algún síntoma, acudir de inmediato al centro de salud más cercano.