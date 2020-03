A falta de ventas, negocios de Quiroga optan por cerrar; las carnitas se mantienen

Quiroga, Mich.- Como medida de seguridad algunos comercios de la ciudad ha detenido sus ventas cerrando sus negocios.

Siguiendo la recomendación que han vertido las autoridades federales, estatales y municipales algunos comercios de toda la ciudad se han cerrado por decisión propia de sus propietarios con la finalidad de evitar el contagio y propagación del virus del coronavirus covid-19.

A finales de la semana pasada y esta ya han permanecido cerrados comercios como la tienda de veta de artículos de belleza de Aly Calderón, el estudio de fotografía de su señor padre, así como algunos comerciantes semifijos de la plaza principal Belisario Domínguez como el señor Martín Soria que vende menudo a un costado del portal, frente a los camarones.

Dichos comercios se han sumado a la contingencia pensando en sus clientes y en la salud y protección de sus propias familias y trabajadores que están expuestos diariamente a sus clientes y que pueden contagiarse o ser portadores en caso alguno del virus

Hasta el momento las autoridades municipales no ha vertido información o recomendación de cierre de comercios pensando precisamente en la economía de la ciudad, sin embargo tampoco se han vertido particularmente a los comerciantes recomendaciones particulares en disposiciones que debiera poner el gobierno municipal para permitir la continuidad en la venta de sus productos como lo es tener gel antibacterial con acceso al público, mantener distancia entre la ciudadanía, recomendaciones que se vierten a nivel estatal o federal pero que en Quiroga no se han considerado por los propios comerciantes y la autoridad no hace nada por proteger a la gente que nos visita.

Sabemos de propia voz de algunos comerciantes que el regidor del comercio ni siquiera ha revisado los comercios o la propia regidora de salud o personal del centro de salud, medidas que debieran ser previstas y hasta sancionadas si no se llegasen a cumplir.

Por tal motivo algunos comerciantes han decidido cerrar sus negocios y no exponer o exponerse ellos mismos a contagios y propagación del virus.