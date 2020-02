Pudo ser muerte accidental la del encargado de la Mariposa Monarca; traía 9 mil pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con base en las diferentes diligencias realizadas sobre el tema, entre las cuales están varias pruebas periciales y diversas entrevistas, incluso a autoridades municipales, la teoría de muerte accidental en el caso Homero Gómez González, encargado del Santuario de la Mariposa Monarca en el Ejido de El Rosario, perteneciente al municipio de Ocampo, se fortalece.

En este tenor, durante las pesquisas Roberto Arriaga Colín, presidente municipal de Ocampo y el síndico de dicho Ayuntamiento, Elizabeth Guzmán Vilchis, coincidieron en que Gómez González convivió en los eventos que hubo el 13 de enero pasado en el cierre de la feria de esa demarcación.

También se conoció que la denuncia por la desaparición de Homero Gómez no fue inmediata sino hasta varias horas después, ya que en un primer momento a su familia no le pareció raro que no llegara a su vivienda, debido a que esto comúnmente sucedía porque su agenda se llegaba a prolongar por el contacto con la gente.

Fuentes al interior de la Fiscalía refirieron a este medio que de acuerdo con los datos obtenidos hasta este momento existen diversos elementos que precisamente hacen suponer que Homero resbaló por accidente a la «olla» de agua donde fue localizado sin vida, instante en que se golpeó el cráneo y así pereció, pues se subrayó que el cadáver no tenía signos de violencia y entre sus ropas fueron hallados nueve mil pesos que ya fueron entregados a sus seres queridos, se puntualizó.

Ahora se espera que de manera oficial la Fiscalía informe mayores detalles sobre el asunto.