No es la única niña golpeada: mamá de compañera de Primaria en Zacapu

Luego de que se dió a conocer el caso de una pequeña que fue hospitalizada tras ser golpeada en una Primaria del turno vespertino de este municipio de Zacapu, Michoacán, una mamá de una de sus compañeras contactó a este medio de comunicación a fin de informar que no es la única pequeña que sufre bullying en la institución.

“La niña afectada es conosida como ****, sus padres son de escasos recursos lo cual no tienen para pagar los gastos de la niña, los maestros no se an echo responsables de echo hoy vinieron a mi casa para k mi hija les dijera como estuvieron las cosas ya que mi hija tambien fue golpeada ese mismo dia x las mismas niñas, pero mi hija no pudo defender ala otra niña… mi hija narra k les kitaban el dinero las golpeaban y siempre estavan molestandolas”, señaló en texto enviado a este medio de comunicación.

Al momento del caso se sabe que el Director de la Escuela, misma que revelaron medios estatales que es la Benito Juárez, ya fue contactado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, para dar detalles sobre los hechos.

Respecto a la pequeña que fue víctima de dichos lamentables hechos se sabe que no quiere volver a la escuela y sus padres estarían valorando cambiarla de institución.