Fátima fue un regalo para que él no abusara de sus hijas: Tía de inculpado

Lpequeña Fatima Cecilia fue secuestrada por Giovana N. para satisfacer las demandas sexuales de su marido, Mario N., quien quería una “novia”, toda vez que este, la había amenazado con abusar de sus propias hijas.

Así lo revela el desgarrador testimonio de la señora Irma Reyes Castañeda, quien es la tía de Mario N. y fue quien finalmente denunció a la pareja al enterarse de lo que habían hecho a través de las noticias.

De acuerdo con el testimonio de la humilde mujer, tras ver la imagen de su sobrino en los noticieros, decidió confrontarlo a él y su pareja, y ambos le narraron como fueron los hechos y los motivos para secuestrar a Fátima, de tan solo siete años.

“(Mario) quería una niña para hacerla su novia para toda la vida, quería un regalito o iba a agarrar a una de sus hijas, que no me iba a dejar entrar si no le llevaba una niña, y él estaba en la casa con mis hijas, dijo le hacía con la lengua…”, narro la mujer.

Ante la aterradora historia, la tía le pregunto a Giovana: “¿Tú estabas presente?, y me dijo que sí, ¿lo permitiste? Es que le tengo mucho miedo, cuando vimos que ya estaban buscándola, la matamos”.

La señora dijo que la pareja descartó que cometieron el crimen por dinero o por venganza, pero que ambos fueron participes en el asesinato.

Fue el pasado 15 de febrero cuando la pareja acompañada de sus tres hijos pequeños, llegaron al municipio de Isidro Favela, al ejido de Tlazala, donde la vivía la tía de Mario, quien, sin conocer la historia, les ofreció un cuarto, y al enterarse de los hechos, decidió denunciarlos. Los tres hijos de la pareja quedaron bajo custodia de la propia Irma.

Con información de Estenografo